Pons acusa al PSOE de centrarse en su debate interno en lugar de defender a España

Esteban González Pons ha vuelto a referirse al PSOE con palabras muy duras y en diferentes temas, ya que ha afirmado que los socialistas deberían dedicarse a defender España en vez de estar inmersos en un continuo debate interno. También ha pedido hoy al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que rectifique las declaraciones realizadas este viernes y apoye a la juez Alaya que está investigando el caso de los falsos ERE en Andalucía.

En una reunión de coordinación con cargos del partido en la Comunitat Valenciana, González Pons ha asegurado que Rubalcaba "ha echado por tierra toda la legitimidad para atacar al PP por criticar a la juez que está investigando al Partido Socialista" en Andalucía.

En unas declaraciones realizadas ayer, Rubalcaba consideró que el auto de la juez Mercedes Alaya en el que ha imputado a una veintena de altos cargos de Andalucía por el caso de los ERE irregulares en esta comunidad, entre ellos a la exministra Magdalena Álvarez, "está carente de todo fundamento jurídico y va a acabar "en nada".

González Pons ha asegurado hoy que el secretario general del PSOE pudo evitar el ridículo y el daño que hizo con estas críticas" y le ha pedido que rectifique "para ayudar a que la sensación de corrupción (en España) no sea tan grande". "Rubalcaba respeta a los jueces cuando atacan al PP, pero no los respeta cuando atacan al PSOE", ha recalcado González Pons, quien ha añadido a continuación que los jueces "son buenos cuando investigan a unos y a otros".

Además ha defendido la Ley de Unidad de Mercado tras el rechazo de algunas comunidades como Cataluña. Pons ha acusado al Presidente de la Generalitat, Artur Más, de anteponer los intereses políticos a los económicos.

El dirigente del PP ha comentado también los resultados del último barómetro del CIS, en el que la corrupción aparece como la principal preocupación de los ciudadanos. Tras asegurar que contra la corrupción no luchan los partidos políticos sino la policía, los jueces, los fiscales y los tribunales, González Pons ha afirmado que en manos de los políticos está la posibilidad de "reducir la sensación de corrupción" que perciben los ciudadanos.

Entre las actuaciones que, según el dirigente del PP, deben realizar los partidos políticos citó "no justificar jamás a los corruptos, no devaluar jamás el problema, no insultar a los de otros partidos, no dejar jamás de asumir responsabilidades y evitar que nos parezcan corruptos los de otros partidos sin admitir que nosotros también podemos tener ese problema".

Por último ha destacado que el PPCV es "uno de los que más cuentan para la Dirección Nacional" del partido, que según ha recalcado, "es consciente de que sin el PPCV no se volverán a ganar nunca las elecciones generales".