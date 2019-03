Podemos, Monedero, la situación del PP, Rajoy… protagonistas de las nuevas grabaciones a De la Serna

La estrategia de Gómez de la Serna para impresionar al empresario comienza con una llamada telefónica en la que ejerce de hombre muy cercano al poder: "¿Dígame? Ah, una cosa que venía de Presidencia, ¿no? Pues no me ha llegado ni por e-mail, que lo he estado esperando, ni me ha llegado nada…".



En una segunda fase, De la Serna le vende los logros del Gobierno popular como prueba de que seguirán gobernando: "Antonio, mira, vamos a crecer al 3%, vamos a crear 700.000 empleos este año, la prima de riesgo se va a poner por debajo de 90. Nos vamos a ahorrar con la bajada del precio del petróleo entre 15 y 20.000 millones de euros, el dólar va a llegar a la paridad del euro...".



A estas alturas, el empresario tiene muy claro quién es el responsable la idílica situación. El empresario dice "van a votar al Mariano" y De la Serna responde "joder, si le ha dado la vuelta al país".



Por último, el remate: la debacle de los adversarios es inevitable: "Y un año es una eternidad. Y los de Podemos ya están empezando con los escándalos y con las cosas, el PSOE está destruido, o sea, joder".



En este punto, el empresario recuerda el informe que Juan Carlos Monedero facturó al Gobierno venezolano. No se pierdan la respuesta de De la Serna: "Qué hijo puta el tío, macho. ¿Eh? ".



El diputado reelegido por Segoviaha dicho en una entrevista que todavía no ha decidido si recogerá su acta.