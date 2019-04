Podemos, dispuesto a retirar su moción de censura contra Rajoy si el PSOE presenta la suya

Podemos presiona al nuevo secretario general de los socialistas para tumbar a Rajoy. Iglesias ofrece incluso retirar su moción de censura si el PSOE presenta la suya propia: "Si el PSOE presenta una moción de censura, nosotros podríamos retirar la nuestra".

Fuentes del equipo de Sánchez califican la propuesta de oportunista. Aunque Sánchez no descartó presentar una la semana pasada: "No descarto presentar una moción de censura a lo largo de la legislatura".

Eso sí, la supeditó a que salgan los números. Y aunque los números no salen sólo con los votos socialistas y de Podemos, ya han tenido un primer contacto. "Hemos hablado y coincidimos en la necesidad de sacar al PP del Gobierno", señala Iglesias.

Por eso Pablo Iglesias ha pedido apoyo a la antigua CiU, un apoyo que parece complicado aunque menos que el de un PNV que acaba de pactar los Presupuestos con el Gobierno. Ciudadanos ya ha dejado claro que ellos mantendrán firme su apoyo a Rajoy salvo en un caso: "Salvo que imputaran al presidente del Gobierno no hay motivos para que haya mayorías distintas".

¿Y qué dice Rajoy de la victoria de Pedro Sánchez? Que no le ha llamado para no "molestar" y que su llegada no cambia nada. Asegura que él no va a adelantar elecciones y que no necesita a los socialistas para gobernar. Un escenario en el que Ciudadanos y PNV adquieren una relevancia casi vital para Rajoy.