Podemos cierra la votación que definirá el liderazgo y modelo de partido

Unas 190.000 personas han tenido una semana para decidir el rumbo de la formación de Pablo Iglesias. Las votaciones no sólo servirán para definir los principios de Podemos y si concurren o no a las municipales, sino también el futuro de su líder. Pablo Iglesias ya ha advertido que si su propuesta no sale elegida, abandonará la cúpula de Podemos. Horas cruciales para la formación hasta que el lunes se hagan públicos los resultados de las votaciones.

