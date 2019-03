Podemos anuncia este lunes el resultado de las votaciones de su Asamblea Ciudadana

MÁS DE 200.000 INSCRITOS PARA VOTAR

Podemos hace público este lunes su modelo político, organizativo e ideológico. Más de 200.000 inscritos han tenido una semana para decidir el rumbo de la formación de Pablo Iglesias. Las votaciones no sólo han servido para definir los principios de Podemos y si concurren o no a las municipales, sino también el futuro de su líder. Pablo Iglesias ya ha advertido que si su propuesta no sale elegida, abandonará la cúpula de Podemos.