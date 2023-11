La tensión entre Podemos y Yolanda Díaz aumenta a apenas horas de que el nuevo Gobierno nombre a sus ministros. Fuentes de Podemos han indicado a laSexta que la propuesta de Sumar para cubrir la 'cuota' de Podemos en el Gobierno con un ministerio para Nacho Álvarez les ha parecido "el colmo".

Desde la formación morada defienden que no firmarán el acuerdo que les ha propuesto Sumar y se preguntan por qué Izquierda Unida sí puede elegir su propio ministerio y Podemos no puede hacerlo. Insisten, en este sentido, que "poner a Nacho en la diana es 'política ficción'" y reiteran que "no se trata solo de el nombre", sino de la negativa de la formación de Yolanda Díaz para negociar las medidas de Podemos.

Así, reiteran que su propuesta para ocupar un ministerio es Irene Montero y que "cualquiera que no sea eso es querer camuflar la evidencia" de que les quieren "echar" del Gobierno.

Fuentes cercanas al político de la formación morada también han indicado a laSexta que Nacho Álvarez no aceptará el ministerio que le ha propuesto Sumar si Podemos no le otorga el permiso expreso para hacerlo. Una condición que, tras las palabras de Podemos a laSexta, alejan la posibilidad de que Álvarez ocupe una cartera.

Los motivos, según han indicado las mismas fuentes, es que el diputado afirma que la formación morada ha sido su proyecto desde 2014 y descarta darles la espalda.

Esta misma mañana, fuentes de Sumar han confirmado a laSexta que han ofrecido a Podemos que Nacho Álvarez ocupe un ministerio. Se trataba de una oferta a cambio de que los morados adopten una serie de compromisos, entre ellos el de frenar los ataques a los miembros de Sumar y que asuman que tendrán que respetar las decisiones democráticas a las que se llegue en la formación de Yolanda Díaz, manteniendo así la cohesión del Grupo en todo momento y siguiendo las directrices de votación en el Congreso decididas por el grupo.

Tras la propuesta, Podemos ya defendía que los ministros de Podemos los elige Podemos y explicaban a laSexta explican que si se nombra a alguien al margen del criterio de la dirección de Podemos, Podemos estaría fuera del Gobierno.

En un mensaje a través de redes sociales, la secretaria generas de Podemos, Ione Belarra, ya se manifestaba en la misma línea. "La formación de gobierno es algo muy serio. De ello dependen las posibilidades de transformación de nuestro país y frenar la ofensiva reaccionaria. En el bloque democrático nos necesitamos todas las unas a las otras, sin vetos", criticaba Belarra en un hilo en X (antes Twitter).

"Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han filtrado la noticia a la vez que nos la comunicaban, lo cual parece más una estrategia mediática para justificar que nos echan del gobierno que una propuesta para gobernar en coalición", añade Belarra. "Como el resto de formaciones políticas, empezando por el PSOE, los/as ministros/as de Podemos los elige Podemos. Podemos sigue pensando que lo mejor que puede aportar al Gobierno de Coalición es profundizar las transformaciones feministas al frente del Ministerio de Igualdad", sentenciaba.