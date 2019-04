Podemos advierte al PSOE: si deciden abstenerse para que gobierne Rajoy acabarían con los pactos autonómicos

Podemos advierte al nuevo PSOE: si se abstiene se replantearán su apoyo al presidente de Aragón, crítico con Sánchez: "Si acabase gobernando el PP a causa de lo ocurrido este sábado se plantearía una contradicción muy importante entre los intereses del gobierno de Aragón y el papel jugado por su presi en todo esto" ha dicho Echenique. Se uniría a Extremadura y Castilla La Mancha donde sus presidentes, también críticos con Sánchez, han perdido hace días el favor de los de Pablo Iglesias.

En Ciudadanos señalan el camino a la nueva dirección de Ferraz, creen que con Sánchez fuera de juego, debe enterrarse el discurso del 'no' es 'no': "Imagino que el PSOE no ha montado todo esto para seguir diciendo lo mismo que decía Sánchez porque si no sería una mera lucha de poder" ha dicho Albert Rivera.

El calendario apremia al PSOE, tienen menos de dos semanas para decidir si se abstienen o prefieren acudir a terceras elecciones porque el 31 de octubre acaba el plazo para tener Gobierno. Para llegar a tiempo, ya en la semana del 17 comenzaría la ronda real y las negociaciones, y a partir del 24 sería la investidura.

En el PP, sabiendo que necesitan la abstención del PSOE, no han querido hacer leña del árbol caído: "Cuando un partido democrático se quema algo nuestro también se quema" ha dicho Feijóo. Pero avisan: no se conformarán con una mera abstención, quieren un gobierno estable: "Que en el PSOE se hagan hueco las voces que piden acuerdos políticos que den estabilidad al gobierno de Rajoy" ha dijo Juanma Moreno. Y, aunque reconocen que el PSOE sale debilitado, aseguran que no piensan en volver a las urnas.