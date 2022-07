El PNV cumple 127 años, un aniversario que el partido ha celebrado en Bilbao con una ofrenda floral ante la estatua de su fundador y que su presidente, Andoni Ortuzar, ha aprovechado para enviar un mensaje a Pedro Sánchez, a quien reclama que cumpla los acuerdos y "reformas de calado, no medidas cosméticas como las que estamos viendo". En este sentido, ha tachado de "ocurrencia" la petición del presidente de no llevar corbata para ahorrar energía y ha aseverado que "ya vale de gracietas".

De esta forma, Ortuzar ha instado al líder socialista a que aproveche agosto y "agilice el cumplimiento de todas y cada una las competencias recogidas en el Estatuto" vasco, para "reconducir" su relación y que pueda seguir contando con "la lealtad" del grupo nacionalista. Además, le ha avisado de que "septiembre está a la vuelta de la esquina", aunque se ha mostrado confiado en que cumpla lo que pactado con PNV. "Estamos a tiempo", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que su partido apostó por el actual Ejecutivo -"somos leales y cumplimos nuestros compromisos", ha asegurado- y ha afirmado que "el PNV va dar todo su apoyo y saber hacer" al Gobierno para adoptar las medidas necesarias para paliar la crisis, pero también ha pedido "la misma actitud hacia el PNV".

"Que se cumplan los acuerdos. Que se agilice el traspaso de todas las competencias pendientes del Estatuto. No puede quedar ninguna. Por encima del Estatuto no hay nada, ni leyes ni interpretaciones", ha aseverado, reclamando en que "las inversiones acordadas, los proyectos previstos" y "que se den pasos para la presencia de Euskadi y sus selecciones deportivas en el ámbito internacional", así como "que no se hagan leyes españolas que invadan competencias vascas" y empezar "a hablar del modelo territorial del Estado".

Según ha dicho, "hay tiempo para reconducir la situación" pero "Sánchez y su equipo deben pasar de las buenas pero huecas palabras a los hechos. Septiembre está a la vuelta de la esquina; esperemos que esta vez sí aprueben el examen que vamos a hacerles y ellos tienen que poner algo", ha manifestado.