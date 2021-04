El Plan de Recuperación que el Gobierno enviará a Bruselas para acceder a los 140.000 millones del fondo de recuperación también ha puesto el ojo en las autovías y autopistas del país. En concreto, en fórmulas para financiarlas. Según se recoge en el documento que Sánchez defendió en el Congreso este miércoles, el Ejecutivo cree preciso "desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad" en España.

Un sistema con el que esperan "cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras". De esta manera, las intenciones del Gobierno pasan en esta ocasión por revisar "la financiación de las vías de alta capacidad" y establecer un "sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal", que ahora mismo cuenta con importantes deudas a sus espaldas.

Así se recoge en el apartado de sostenibilidad de las finanza públicas del Plan de Recuperación; apartado donde el Gobierno propone a la Comisión Europea la aprobación de una "Ley de Movilidad y Financiación del Transporte que regulará, entre otras cuestiones, la fiscalidad y la financiación del transporte". Aunque en el documento se detalla cómo se podría efectuar este sistema de pago, sí se trata de una cuestión que lleva años planteándose en la cartera que regenta ahora José Luis Ábalos.

Precisamente, a finales de 2020 el ministro ya sugirió la posibilidad de poner en marcha peajes en estas carreteras con la idea de recaudar fondos para la financiación y conservación de las mismas. No obstante, ante el ya manifestado rechazo del sector del transporte por carretera, quien hace un uso obligado de las mismas diariamente para llevar a cabo las distintas labores, el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana propuso una alternativa: que no todos pagaran por la circulación en estas vías.

"A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero a otros la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras", argumentó Ábalos para exponer la posibilidad de utilizar esta herramienta", señalando además que "no es justo tener territorios con peaje y otros libres de él" en nuestro país. Todo, con el objetivo, según el ministro, de "reconocer las diferencias de las personas, las necesidades diferentes y sus motivos diferentes" y dar así "oportunidades a todo el mundo para actuar en igualdad".

Así, de acuerdo a lo explicado de forma sumamente breve en el Plan de Recuperación de Sánchez y al planteamiento que realizó Ábalos en noviembre del año anterior, ya podríamos tener las primeras pistas sobre cómo planea el Gobierno encaminar este sistema de pago de vías de alta capacidad, aunque por el momento se desconoce cuándo se desarrollará y de qué forma.