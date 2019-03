Pérez de los Cobos critica en su libro el "onanismo en la política catalana"

Pérez de los Cobos se desnuda en su libro de aforismos. En él comparte su visión casi diabólica del nacionalismo: "La única ideología capaz de seguir produciendo pesadillas es el nacionalismo". También se ceba con Cataluña, donde ve egoísmo: "Cuando un catalán está satisfecho lo expresa diciendo: "A mí, ya me va bien".

De los Cobos también ve codicia: "El dinero es el bálsamo racionalizador de Cataluña", y masturbación política: "No hay en Cataluña acto político que se precie sin una o varias manifestaciones de onanismo".

Las perlas no son de un afiliado al PP cualquiera, sino de nada menos que el Presidente del Tribunal Constitucional. Y a los aludidos, como Artur Mas, les escuecen e incomodan: "No sé si es la persona que puede hacer de árbitro. No estamos cómodos con su presidencia".

Pero en 'Parva Memoria', Pérez de los Cobos reparte con saña también fuera de nuestras fronteras. A ingleses: "Los ingleses han aprendido de sus gatos a lavarse", e italianos: "No hay pueblo que crea menos en el Derecho que el italiano".

En el libro también hay sentencias a las que el tiempo y su militancia en el PP les dan un valor especial: "Una cacicada puede hacer de un inepto un profesor de universidad o un magistrado del Supremo". Pérez de los Cobos dixit.