Pere Aragonès pide una "alianza entre instituciones, partidos, sociedad civil y ciudadanía", independentistas y no independentistas, para "hacer inevitable un referéndum" que considera "irrenunciable" para resolver el conflicto catalán. Así se ha expresado en su primer mensaje institucional como president por la Diada de Catalunya, que ha pronunciado en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, en vez de en el Palau de la Generalitat, como es tradición.

Aragonès ha iniciado su intervención con un "sentido recuerdo" para las víctimas de la pandemia y ha tenido palabras de "reconocimiento" hacia los sanitarios, el personal de las residencias y otros servidores públicos, pero el grueso de su discurso ha girado sobre la cuestión nacional, a un día de que el independentismo vuelva a manifestarse en las calles.

No obstante, frente a las voces independentistas que ven con escepticismo la mesa de diálogo con el Gobierno central, Aragonès la ha puesto en valor como "una negociación con el Estado, de gobierno a gobierno, para abordar cómo resolvemos el conflicto". "Lo hacemos con el compromiso de las dos partes de que el resultado de esta negociación cuente con el aval de la ciudadanía de Cataluña a través de una votación", ha destacado.

Por este motivo, según el president, el independentismo debe "afrontar la negociación con toda la ambición, con toda la firmeza" y "confianza" en su capacidad para alcanzar sus objetivos. El "amplio consenso político y social" en favor del "fin de la represión y de un referéndum", según Aragonès, "debe traducirse, nuevamente, en una alianza entre instituciones, partidos, sociedad civil y ciudadanía para recuperar conjuntamente la iniciativa".

Aragonès, que en la mesa de diálogo reclamará amnistía y autodeterminación, quiere "hacer inevitable un referéndum", que define como un compromiso democrático "irrenunciable", y promete "no descansar hasta hacerlo realidad". "Defenderemos el referéndum porque es la propuesta más inclusiva para resolver conflictos como el que vivimos, como ha hecho y como volverá a hacer Escocia", ha sentenciado.

Aragonès se ha dirigido también a los catalanes no independentistas, asegurando que también defienden "un planteamiento político legítimo" que "hay que escuchar y tener en cuenta". "Estoy seguro de que podemos coincidir en que la mejor manera de dibujar un futuro compartido es poner las bases para que todas las propuestas se puedan llevar a cabo si cuentan con el aval de la mayoría de la ciudadanía", ha afirmado.

Según Aragonès, "ningún proyecto de futuro se puede basar en la imposición por encima de la mayoría", por lo que el referéndum es "la solución que nos incluye a todos, la que no obliga a nadie a renunciar a defender sus ideales".

Por otra parte, el president ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que los indultos a los presos del procés "no han detenido, ni de lejos, una represión que continúa limitando sus derechos, que no resuelve la situación del exilio y que no ofrece una salida a todas las personas represaliadas".