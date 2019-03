Los pequeños partidos luchan por conseguir 15.000 firmas para presentarse a las europeas

Sentado en su despacho, el juez José Elpidio Silva sabe que su partido recién nacido no tendrá fácil hacerse un hueco en la eurocámara. 'Movimiento Red' es David ante el gigante Goliat del bipartidismo: “El bipartidismo es parte del problema. Está agotado. Ha caducado. El problema no es el sistema sino quienes están dentro que deforman el sistema y lo martirizan. Son auténticas termitas que terminan con él” dice Elpidio.

Los nuevos partidos han nacido a la sombra del desencanto. Un sentimiento que hizo a Alejo Vidal Quadras dejar el PP y encabezar ‘VOX’: "He topado con el silencio y la indiferencia. Yo no he cambiado pero me veo obligado a irme para seguir en el mismo sitio" decía Alejo el pasado 27 de enero.

Su partido ha doblado el número de avales necesarios para concurrir a las elecciones. Más difícil es para otros cabezas de lista más desconocidos. Cada firma ha sido un reto. La agrupación 'Recortes Cero' critica que se les exija 15.000 firmas: "Es un requisito injusto (...) estamos en contra de que se pongan trabas y obstáculos a los partidos minoritarios y a las fuerzas emergentes".

Otro de sus obstáculos es la financiación. Se las tienen que ingeniar. La formación 'Podemos' confía conseguir dinero así: “No vamos a pedir dinero prestado a los bancos. Estamos pidiendo dinero a la gente y nos financiaremos a través del crowdfunding" cuenta Carolina Bescansa, integrante del partido.

Ahora tendrán que esforzarse para llegar a la gente y usarán todas las herramientas en su mano como hará ‘Pacma’: "Nuestra campaña política y nuestro trabajo diario lo realizamos en la calle y a través de las redes sociales. No tenemos ni recursos económicos ni el apoyo de los grandes medios de comunicación" dice Laura Duarte, de ‘Pacma’.

Internet es su aliado. Lo sabe bien el ‘Partido X’ que lidera el azote de los evasores fiscales, el informático Hervé Falciani. La red les acerca al ciudadano: "Buscamos que el ciudadano esté en la agenda política". La carrera de fondo ha empezado. Las urnas dirán si el pez grande no se come al pequeño.