El pequeño Nicolás insiste al juez que su teléfono fue pinchado ilegalmente

El pequeño Nicolás fue citado a prestar declaración en relación a la querella por injurias que interpuso contra su persona el Centro Nacional de Inteligencia.

El CNI, a través de la Abogacía del Estado, interpuso esta querella contra Francisco Nicolás en diciembre de 2014 por la supuesta comisión de un delito de injurias graves a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por las declaraciones que hizo en diversos medios de comunicación, fundamentalmente en un programa de televisión.

Las declaraciones del joven, en las que aseguró haber trabajado para los servicios de inteligencia españoles, provocaron una sucesión de desmentidos por parte de CNI, Gobierno, Casa Real y Comunidad de Madrid.

Gómez Iglesias, que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha presentado al titular del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid, Diego de Egea, una grabación entre el comisario de asuntos internos, el juez instructor de la causa y varios agentes del CNI.

"A mí me han pinchado el teléfono sin orden judicial, porque no hay ningún auto que respalde ese pinchazo y sí tenemos una prueba que sustenta ese pinchazo", ha dicho Gómez Iglesias a los medios de comunicación tras salir del juzgado.

En la comparecencia, que apenas ha durado 25 minutos, el abogado del Estado se ha ratificado en la querella por las declaraciones que Gómez Iglesias hizo en diversos medios de comunicación, fundamentalmente en un programa televisivo, asegurando que había colaborado con los servicios secretos.

No obstante, Gómez Iglesias ha señalado que si bien el abogado del Estado ha ratificado la querella, no ha sido así con el CNI puesto que, en su opinión, nadie ha venido representando a esta institución. "El CNI no ha ratificado la querella, lo ha hecho la Abogacía del Estado, pero es el CNI quien me denuncia y si el querellante no ratifica la querella, que me diga un abogado qué ocurre", ha explicado, en alusión a un hipotético archivo de la causa.

El joven ha ratificado las declaraciones en las que aseguró haber trabajado para los servicios de inteligencia españoles, que provocaron una sucesión de desmentidos por parte de CNI, Gobierno, Casa Real y Comunidad de Madrid, aunque ha precisado que nadie le ha preguntado si trabajó o no con el CNI.

"La denuncia es sobre si el CNI pinchaba teléfonos de manera ilegal y yo dije que sí porque tengo la prueba que lo sustenta y que hemos aportado al juzgado", ha aseverado. Se trata de una grabación entre el comisario de asuntos internos, el juez instructor de la causa y varios agentes se inteligencia. "Es una conversación que se graba y que ya está aportada", ha agregado.

Francisco Nicolás ya compareció el 21 de mayo pasado ante el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid para recibir la querella y entonces insistió en que colaboró con el CNI, aunque no detalló cómo y aseguró que fue seguido y que su teléfono fue intervenido ilegalmente.

Esta causa es diferente a la seguida también en relación con actuaciones de Francisco Nicolás por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.

Por otra parte, Gómez Iglesias ha anunciado que esta semana se conocerá el nombre del partido político con el que concurrirá como candidato a senador en las próximas elecciones generales.

Sobre su candidatura ha dicho que "todo está en orden", pero que se trata de un "trabajo muy duro" que incluso puede ser perjudicial para él y para las dos causas que tiene abiertas en los juzgados. "Todavía puede ser mas perjudicial para mí porque todas las personas que se meten en política cuando vas en contra de intereses de algunos, puede ir en tu contra", ha añadido.