Peligra la aprobación de los presupuestos si no hay investidura el 26 de agosto

A Mariano Rajoy le urge formar Gobierno y en el horizonte, una fecha límite, el 23 de agosto. Para ese día, debería tener cerradas las negociaciones. Rajoy tiene cuatro opciones encima de la mesa: Un gobierno improbable de gran coalición, un pacto de legislatura, un auerdo de mínimos o un cuarto escenario donde las negociaciones fracasarían y habría que convocar unas terceras elecciones.

El PP apuesta por una gran coalición, pero los socialistas se desmarcan. Para formar Gobierno, dicen, que cuenten con otros. "Que forme Gobierno con sus iguales, con Ciudadanos", destacó en ARV Rafael Simancas.

El Consejo de Ministros debería aprobar los presupuestos generales un mes después, en torno al 23 de septiembre. De esta forma, el nuevo Gobierno tendría el tiempo justo para enviar el proyecto a las Cámaras antes del 1 de octubre, que es lo que marca la ley.

El PSOE le ha dado la espalda. Pedro Sánchez ya le adelantó por teléfono a Rajoy que no contará con los votos del PSOE. Por su parte, varios miembros de Ciudadanos ya han explicado que se abstendrían.

El entorno de Rajoy insiste en que si no cuenta con votos suficientes, no está obligado a someterse a un debate de investidura aunque haya aceptado el encargo del rey. "Si Sánchez y Rivera dicen que no, no es necesario ir al Congreso para que lo digan en voz alta", indica el ministro Rafael Catalá.