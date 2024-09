Que la legislatura iba a ser muy complicada era evidente desde el primer día en el que Pedro Sánchez revalidó su cargo como presidente, pero en las últimas horas la presión está subiendo. Hace apenas 48 horas el PP ha logrado el 'sí' del PNV para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, pero este jueves su portavoz ha rebajado la trascendencia de su cambio de bloque en la votación.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que "se van a seguir produciendo derrotas parlamentarias, pero hay que distinguir entre lo que va a boletín y lo que no va a boletín". "Hay muchas discusiones de mociones, proposiciones no de ley... que qué quiere que le diga: está bien como posicionamiento, pero no es el gobierno efectivo", ha añadido.

En lo que llevamos de legislatura, el PSOE ha perdido tres votaciones relevantes: el techo de gasto, la ley contra el proxenetismo y la reforma de la ley de extranjería. Y aunque el PP está sacando adelante muchas iniciativas, lo cierto es que la mayoría son resoluciones sobre todo simbólicas.

Y es que, cada uno tiene su estrategia para aparentar estar mejor de lo que están. La fórmula realmente es sencilla: si no traes muchas cosas a votación al Congreso no las vas a perder.

Normalmente lo que sale del Consejo de Ministros, como las leyes o los decretos, es decir, las cosas de calado, se votan en el Congreso los jueves.

Sin ir más lejos, este mismo jueves ni ha habido ni votación ni pleno. Un ejemplo muy claro fue el pasado 23 de mayo cuando el Gobierno traía la ley del suelo y minutos antes de empezar la votación no tenía las cuentas, así que lo que hizo fue retirar la ley.

