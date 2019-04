Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen esta semana para intentar desbloquear la situación

El PSOE ha trasladado a Podemos que su secretario general, Pedro Sánchez, quiere mantener un "contacto sustantivo" con el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, esta misma semana, según ha indicado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

"Nos han comentado desde el PSOE que a lo largo de esta semana quiere hablar Pedro Sánchez con Pablo Iglesias", ha declarado Echenique en rueda de prensa en la sede del partido tras la reunión del Consejo de Coordinación.

Aunque ha dicho no conocer más detalles al respecto, ha precisado que los socialistas "quieren un contacto sustantivo, no hablar cinco minutos", y por eso cree que ese contacto se concretará en una reunión y no simplemente en una conversación telefónica.