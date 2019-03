Pedro Sánchez: "Concurriré a las primarias y solicitar vuestra confianza para ser el próximo presidente del Gobierno"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha confirmado que concurrirá a las primarias del 26 de julio para designar al candidato a presidente del Gobierno con "humildad, responsabilidad y mucha ilusión".

"Os anuncio con humildad, con responsabilidad, con ilusión, con mucha ilusión, que tengo decidido concurrir a estas primarias y solicitar vuestra confianza para ser el próximo presidente socialista del Gobierno de España", ha proclamado Sánchez en presencia de los 'barones' territoriales, entre ellos, la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz.

Los más de 200 miembros del Comité Federal han brindado su ovación a Sánchez, a la que se ha sumado Díaz, quien durante los últimos meses, ha mantenido la incógnita de si se presentaba o no a la consulta interna. La presidenta andaluza afirmó el pasado jueves, tras reunirse con Sánchez en Ferraz, que no estaba pensando en las primarias y que este proceso era algo que no preocupaba a los ciudadanos en este momento.