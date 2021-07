Pedro Sánchez llevará a cabo a lo largo de este mismo sábado la remodelación del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Así lo ha adelantado la Cadena SER. Dicha reestructuración no contempla, según ha podido saber laSexta, modificar los ministerios que mantiene la formación morada. Es decir, que no afectará a Yolanda Díaz (Trabajo), Irene Montero (Igualdad), Ione Belarra (Derechos Sociales), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades).

Sí será, no obstante, una reforma "amplia" del Ejecutivo que afectaría a importantes carteras y estructuras de coordinación. Así las cosas, en las próximas horas el presidente del Gobierno comunicará al rey Felipe VI la nueva composición del Ejecutivo -tal y como lo establece la ley-, y poco después dará a conocer de forma pública, en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, los nuevos nombres que pasarán a formar parte del Consejo de Ministros en los próximos días.

Sánchez ha llevado con absoluta discreción este asunto desde que comenzaran a oírse los primeros rumores sobre el posible cambio que iba a registrar su Gobierno. Hasta el punto en que, tan solo unos días antes, en Al Rojo Vivo, aseguró que la remodelación no estaba entre sus prioridades. "No está en mis planes. Mi prioridad es la recuperación económica y la vacunación y tendré que hablar de estos temas con la vicepresidenta tercera, que es con quien me han dicho que lo tengo que tratar", señaló en su entrevista concedida a Antonio García Ferreras.

Precisamente, el líder del Ejecutivo habría trasladado ya a Yolanda Díaz la esencia de esos cambios que se darán a conocer en el día de hoy. Hasta la fecha, el Gobierno de coalición ha sufrido una serie de cambios notorios en sus filas. A destacar, la marcha de Salvador Illa como ministro de Sanidad para liderar el proyecto socialista en Cataluña. Carolina Darias se apartó del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y asumió la cartera de Sanidad. Por su parte, Miquel Iceta, hasta entonces primer secretari del PSC, cogió el relevo a Darias en Política Territorial y Función Pública.

Otro de los grandes cambios que sufrió el Gobierno vino de la mano de Pablo Iglesias, que dejó la Vicepresidencia segunda para presentarse como candidato de Unidas Podemos para ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo. Su marcha del Ejecutivo propició que Nadia Calviño asumiera la Vicepresidencia segunda, mientras que la Vicepresidencia tercera recayó en Yolanda Díaz. La marcha de Iglesias también afectó a la Derechos Sociales y Agenda 2030, que pasó a ocuparla Ione Belarra.