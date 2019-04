TRAS REUNIRSE CON EL REY FELIPE VI

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han acusado mutuamente de bloquear la situación, de no haber conseguido un Gobierno progresista y de volver a las elecciones. Sánchez también ha dicho que no se presentará a una nueva investidura y ha acusado a Rajoy de falta de valentía. Por su lado Iglesias ha asegurado que "con los ciudadanos hay que ser serios y coherentes" y asegura que Podemos ha sido muy coherente desde el principio y acusa a Sánchez de responder siempre con un "no".