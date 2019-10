Desde Barakaldo, Bizkaia, Pedro Sánchez ha defendido que gracias a la acción del PSOE los restos de Franco saldrán del Valle de los Caídos: "Dicen que España es una dictadura, pero gracias al PSOE vamos a cerrar muy pronto el mausoleo dedicado al dictador Franco".

"El PSOE garantiza que España avance"

Además, el Presidente en funciones ha defendido que "frente al bloqueo, la alternativa es el PSOE" porque es "el partido que garantiza que España avance, una España a favor de la justicia social y la convivencia".

En materia económica, Pedro Sánchez ha afirmado que es necesario "un gobierno en plenas capacidades" para hacer frente a "la salida desordenada de Reino Unido de la UE, los atropellos arancelarios por parte de EEUU y el enfrentamiento de la economía".

"Si hay crisis, el reparto de la carga será justo"

"Tenemos los proyectos, las ideas y los equipos. No haremos lo que hizo la derecha, si hay crisis, el reparto de la carga será justo, no recortaremos el estado de bienestar", ha apuntado.

Sánchez también ha destacado que si después de las elecciones generales hay un gobierno progresista, los socialistas derogarán la reforma laboral.

"No buscamos el apoyo de organizaciones que pactan con la ultraderecha"

Por otro lado, el Presidente en funciones ha criticado duramente a Albert Rivera: "He escuchado al señor Rivera que nos levantaba el castigo. El pánico hace milagros, pero nosotros le decimos que no buscamos su apoyo, menos, de organizaciones que pactan con la ultraderecha pedimos que, si no tienen mayoría para gobernar, no nos bloqueen". También ha criticado a Iglesias por, según ha declarado, vetar un gobierno progresista y ahora erigirse como salvador de una coalición de PP y PSOE.

Pedro Sánchez ha asegurado que "hay muchas diferencias entre situación en Euskadi y Cataluña" y para resolver el "conflicto en Cataluña" defiende "la ley y el diálogo".

"Hay políticos presos por plantear irregularidades"

"El independentismo dice que España no es tolerante y solidaria [...] dicen que España es una dictadura con presos políticos, pero son políticos presos por haber planteado irregularidades", ha indicado.

Sánchez ha sostenido que el compromiso del Gobierno, dependa o no del respaldo del PNV, será "desarrollar y cumplir el Estatuto de Gernika y reforzar el autogobierno de Euskadi".