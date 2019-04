Pedro Sánchez: "El PSOE es el cambio, sin intermediarios"

El candidato socialista, Pedro Sánchez, ha defendido que, aunque el cambio no es "patrimonio exclusivo" del PSOE y que cuantas más personas se sientan identificadas con un gobierno del cambio "más poderoso" será ese cambio, "si no gana el PSOE, en España no habrá cambio" el 26 de junio.

"El cambio no tiene intermediarios, el cambio es decir sí a la papeleta del PSOE", ha dicho Sánchez, que proclama que su proyecto se llama socialdemocracia, mientras que "el de Rajoy se llama Rajoy".

Sánchez ha prometido que si gana las elecciones habrá un gobierno "progresista", "dialogante", "limpio" y "social", y que será "generoso". "Lo que no han sido conmigo", ha apostillado.

El candidato socialista ha arrancado su precampaña con un acto multitudinario en Madrid, acompañado por el expresidente Zapatero, los exlíderes del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y Joaquín Almunia, los miembros de su "equipo del cambio", entre ellos Josep Borrell, los candidatos al Congreso y al Senado y los líderes territoriales y presidentes autonómicos del partido.