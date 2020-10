Tras la reunión de ayer ente Illa y los consejeros de Sanidad, el debate sobre un posible toque de queda, y ante el anuncio hoy de la Comunidad de Madrid de nuevas restricciones tras el fin del estado de alarma, el presidente del Gobierno comparece en Moncloa para hacer una declaración sobre la situación de la pandemia.

Una comparecencia que no estaba prevista y que han confirmado a primera hora de esta mañana a laSexta. Será a partir de las 13:00 horas. Llega tras las declaraciones de Fernando Simón advirtiendo de que la situación en España empeora y, según Illa, estamos a las puertas de una situación complicada que puede durar hasta seis meses: "No nos engañemos. No es una amenaza, es una realidad. Está aquí. Hay transmisión comunitaria en todos los territorios".

Sobre la mesa quedó anoche también el debate sobre un posible toque de queda, pero sobre el cómo y cuándo implementarlo no ha habido unanimidad este jueves en la reunión entre las comunidades autónomas y el Gobierno en el Consejo Interterritorial de Salud. Y por tanto, el toque de queda nocturno no se aprobará al menos hasta que no lo avale una consulta jurídica, ya que, como ha recordado el ministro de Sanidad, para aplicarlo se requiere la aprobación del estado de alarma.

El Gobierno y las comunidades sí han aprobado una guía de trabajo común que incluye medidas comunes contra el COVID-19 en toda España. La medida ha sido aprobada en el Consejo Interterritorial, y solo ha contado con la abstención de Madrid y Euskadi.

La guía establece cuatro niveles de alerta e incluye medidas para cada uno de ellos, como la recomendación de salir del domicilio solo lo necesario o el cierre de comercios a las 22:00 horas para los niveles más altos.