Pedro Sánchez: "Es un acuerdo con C's no con Rajoy, desgraciadamente Podemos no ha querido unirse"

SÁNCHEZ CONFIRMA EL ACUERDO CON CIUDADANOS

El líder del PSOE ha confirmado en el Congreso de los Diputados el principio de el acuerdo con Ciudadanos para que Patxi López sea el presidente del Congreso. Sánchez ha asegurado que apoyarán las candidaturas de Ciudadanos a la mesa. Además ha querido recalcar que es un acuerdo con el partido de Albert Rivera porque asegura "no he hablado con Mariano Rajoy". El líder socialista ha dicho que ha "intentado lograr un acuerdo con Podemos, desgraciadamente Podemos no ha querido".