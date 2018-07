Pedro Sánchez acepta las propuestas de Ciudadanos para alcanzar un pacto

Pedro Sánchez dice que si habrá acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos: "Que no le quepa duda a los españoles y a las españolas, habrá acuerdo".

Con ello acepta las cinco propuestas de reforma constitucional que planteaba el partido Ciudadanos. El líder del partido, Albert Rivera, ha dicho que es "un cambio absoluto en lo que representa a la separación de poderes, al ejecutivo y a la limitación de mandatos, a la participación de los ciudadanos en la política, a la despolitización de la justicia o a la supresión de entes duplicados".

Acepta hasta la propuesta más conflictiva, la que supone la supresión de las diputaciones provinciales para crear unos nuevos entes públicos que sean los consejos provinciales de alcaldes y alcaldesas como ha propuesto Ciudadanos.

Según el diario 'El Mundo' habrían pactado también no subir impuestos, algo que los de Rivera preferían no aclarar a la espera de un pacto definitivo. "Hasta que no tengamos un acuerdo definitivo acordado, redactado y firmado, permitidme que siga hablando de principio de acuerdo", ha dicho José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos.

Lo que sí adelantan desde la formación naranja es que no va a gustar a Podemos. "Las propuestas que se plasman en este principio de acuerdo son incompatibles con el programa de Podemos", ha sentenciado Villegas.

Son incompatibles con un partido al que necesitan porque a PSOE y Ciudadanos no les dan los números sin que Podemos o PP se abstengan y con esta situación Rivera señala a los populares: "Somos los únicos que creemos que los siete millones de votantes del PP son necesarios".

Un pacto insuficiente que le abre otro frente porque la eliminación de las diputaciones a la que se ha comprometido ya ha sido criticada por los presidentes de las diputaciones socialistas en Andalucía. Es algo que ya intentó Rubalcaba y que los suyos le frenaron.