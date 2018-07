Fin de los aforados, mandatos de ocho años... las cinco líneas rojas de Ciudadanos para pactar con el PSOE

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, afirma que su partido está "cerca de alcanzar un acuerdo con el PSOE", pero si no se ha alcanzado todavía, es porque hay algunas diferencias en puntos básicos.

Por ello, explica que dedse su partido estan "apretando" para que el PSOE acepte una reforma exprés de la Constitución que permita llevar a cabo una regeneración política en nuestro país.

La primera de las cinco medidas, consideradas como imprescindibles para Albert Rivera, es la supresión de la figura de los aforados. Para él, esta medida permitiría acabar con los privilegios judiciales, que "teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos tiempos es una petición digna".

En segundo lugar, una propuesta que Ciudadanos ha recibido desde muchas organizaciones, y es que las ILPs no necesiten un techo de 500.000 firmas, sino que se permitan con las mitad, 250.000.

En tercer lugar, Rivera apuesta por una despolitización de la Justicia a través de un cambio de los mecanismos de elección de los jueces en España, algo por lo que Ciudadanos ha apostado desde la campaña electoral.

Otra de las medidas es la supresión de las diputaciones, algo que Albert cree que "no es sencillo para los viejos partidos, pero no podemos pedir más subidas de impuestos mientras no se pone fin a las duplicidades".

Por último, propone limitar los mandatos a un máximo de ocho años, algo que ya se lleva cabo en EEUU. Ciudadanos explica que lo que se quiere ahora es "una reforma exprés de la Constitución", ya que los plazos de la investidura obligan a ello.

Para llevar a cabo la reforma de la constitución, haría falta el apoyo del Partido Popular. Y si acaba cuadrando todo y llega el acuerdo entre ambos partidos, sigue sin ser suficiente, porque los números no les dan, ya que Ciudadanos y PSOE suman 130 escaños, por lo que Pedro Sánchez seguiría necesitando una abstencion de Podemos o del PP.