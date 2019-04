Pedro Sánchez: “Es insensato que nos obliguen a escoger entre ser catalanes y españoles”

"Es insensato que haya gobernantes que nos obliguen a escoger entre ser catalanes y españoles. Nosotros queremos ser catalanes y queremos ser españoles. Ningún gobernante tiene derecho a provocar ese desgarro", ha expuesto en la Festa de la Rosa del PSC en Gavà.

Ha acusado a Mas de erigirse en el 'guardián de las esencias': "Aquí, en Cataluña, se ha defendido la libertad con la sangre de andaluces y extremeños, y se han levantado fábricas con el sudor de castellano manchegos y gallegos".

Para él, Escocia nada tiene que ver con la realidad española y la catalana, aunque luego ha afirmado que del referéndum escocés se pueden sacar lecciones, como que "la separación y el inmovilismo no llevan a ninguna parte".

También ha afirmado que el caso catalán y el escocés no son comparables porque en la democracia británica nadie se atrevería a convocar una referéndum ilegal como Mas, y ha pedido al presidente Mariano Rajoy "coger el toro por los cuernos" y dar respuestas.

"A Mas le digo que cumpla la ley, y a Rajoy, que no vale con decir 'no, no y no'. Le pido a Rajoy que deje de ponerse de perfil, coja el toro por los cueros y resuelva la crisis de Estado", ha sentenciado Sánchez, que ha vuelto a insistir en que la solución pasa por una reforma federal de la Constitución.

Ha reivindicado que la propuesta del PSOE y del PSC pasa por cambiar la ley fundamental, lo que significa "ley, diálogo, acuerdo y votación", y está convencido de que ambos partidos volverán a gobernar España y Catalunya.

"Os puedo asegurar que volveremos a gobernar en Catalunya y en España, y volveremos a cambiar España y volveremos a cambiar Catalunya", ha vaticinado.

También ha reivindicado el PSOE como el partido indispensable para combatir los recortes y recuperar una España social, y ha criticado que Mas y Rajoy "trazan fronteras territoriales pero no les separa ninguna frontera ideológica".