Pedro Morenés: "No podía recibir a Zaida porque formo parte del procedimiento"

Un día después de que la comandante Zaida Cantera acudiera al Congreso, el ministro de Defensa ha vuelto a ser preguntado por el caso y Morenés, menos beligerante que en hemiciclo con Irene Lozano, explicaba: "Mi departamento ha dicho la fecha en la que el señor Lezcano-Mújica ascendió y debo decir claramente que los ministros no asciendo a los tenientes".

En ningún momento Morenés ha pronunciado una palabra de apoyo para Zaida

También que ha justificado que no se reunió con la comandante para, según él , no interferir en la administración. "Yo no podía recibir a Zaida Cantera porque yo formo parte del procedimiento administrativo".

Ni en los pasillos del Congreso ni en el hemiciclo, en ningún momento el ministro ha pronunciado una palabra de apoyo para la militar víctima de acoso sexual. Sin embargo el diputado del Partido Popular Vicente Ferrer sí ha querido criticar a Irene Lozano, la diputada de UPyD que pronunció la pregunta a Morenés, y ha recordado que el oficial que acosó a la comandante Zaida Cantero se produjo cuando era ministra Carme Chacón.

La exministra de defensa Carmé Chacón ha criticado la actitud de Morenés: "Yo espero que Defensa no desperdicie una más y pida disculpas a la comandante Cantera, es lo mínimo", ha exigido en 'ARV'.

Algunos medios afriman que el expediente de la comandante Zaida sobre su baja en el ejército podría solucionarse a finales de abril.