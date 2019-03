Un pederasta, uno de los presos españoles indultados en Marruecos por orden del rey

El paradero del pederasta se desconoce, pero podría estar ya en España. El español de 64 años trabajaba como profesor y aprovechaba la confianza de los niños para abusar sexualmente de ellos, según un programa de la televisión marroquí.

El modus operandis del profesor para abusar de sus alumnos era a través de la organización de fiestas infantiles, en las que administraba sustancias a los menores para adormecerles.

Así lo ha descrito una de las madres de las víctimas: “Se llevó a mis dos hijas, de 10 y 14 años. No me decían a dónde iban, yo les preguntaba pero no me lo decían, y se iban con él”.

Además, aprovechaba la precariedad de las familias y chantajeaba a los jóvenes. “Me prometía que iba a conseguirme un pasaporte y que me iba a llevar a España”, asegura uno de los menores de los que abusó sexualmente.

Pero, ya no seguirá cumpliendo condena porque su nombre está entre los reos indultados por el Rey Mohamed VI. Y es que durante su última visita a Marruecos, el rey Juan Carlos pidió que se concediese esta medida a 48 ciudadanos españoles, presos en el país africano. Casi todos, por tráfico de drogas. Pero la inclusión en la lista de un pederasta ha desatado la polémica.

Los abogados de las víctimas están indignados y varias organizaciones pro derechos humanos han convocado movilizaciones para protestar contra el indulto real.