En la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, cuyo objetivo principal es acordar medidas para afrontar la crisis posterior a la crisis sanitaria por el coronavirus reproduce la crispación y el tono bronco entre grupos que ya se ha visto en jornadas anteriores en el Congreso de los Diputados.

En esta ocasión, la polémica ha sido protagonizada por miembros de Vox y Unidas Podemos. En una primera trifulca, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que a Vox le "gustaría dar un golpe de estado, pero no se atreven". Unas afirmaciones a las que ha respondido el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha decidido abandonar la Comisión.

Más tarde, Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, mantenía una disputa con el presidente de la Mesa, el socialista Patxi López, a cuenta de unas acusaciones lanzada por una diputada del partido que lidera Santiago Abascal. "Durante la intervención de la portavoz de Vox ha llamado al Gobierno 'pirómanos comunistas', es un grave insulto", se ha quejado Enrique Santiago, recalcando que él es miembro de "un partido que luchó por la democracia".

"Esto es un chorreo de insultos constante"

En ese momento, Patxi López le ha frenado para recordarle que no podía intervenir desde la Mesa y "saltarse a la torera el propio reglamento". Entonces, el diputado de Unidas Podemos ha retomado la palabra ras abandonar la Mesa: "Me parece sorprendente que se permita decir 'pirómanos comunistas' y que el presidente no diga nada. Esto es un chorreo de insultos constante", ha manifestado el político.

"Es el momento de demostrar para qué sirve la política"

Patxi López ha respondido con un discurso en el que ha recordado que lleva "media vida escoltado por defender la libertad, y lo llevo para que la gente pueda decir lo que le de la gana". Interrumpido nuevamente por Santiago, le ha insitido: "No tienes la palabra, un poco de educación".

"Debemos reflexionar sobre si debemos decir lo que nos de la gana en todas partes. ¿Para qué venimos aquí?, ¿para reproducir los insultos y las descalificaciones que tienen lugar en otro escenario? Es que no entendemos nada de lo que demanda la ciudadanía de esta comisión", ha defendido el socialista.

Después, ha incidido en que a la comisión se debe ir con "voluntad política" para "proponer y acordar". "La gente no espera que estemos todo el día en el insulto y en el 'y tú más'. Un poco de entender para qué nos eligen. Este es el momento de demostrar para qué sirve la política. Si no, no servimos para nada", ha recalcado el exlehendakari.

Por último, disculpándose de nuevo por haber permitido tales comportamientos, ha considerado que los políticos deberían ser capaces de "autocensurarse" un poco "para estar a la altura de las circunstancias".

Enrique Santiago se ha reafirmado más tarde, a través de sus redes sociales, defendiendo que "es inaceptable que haya permitido que portavoces de Vox interrumpan al vicepresidente y después insulten a PCE".

Patxi López se disculpa por lo ocurrido

Antes de que tuviese lugar el segundo enfrentamiento entre los grupos de Unidas Podemos y Vox, el presidente de la Mesa de la Comisión de Reconstrucción se ha disculpado por los "comportamientos innecesarios" que se han dado en el seno de las negociaciones.

"No he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión", ha lamentado el exlehendakari.