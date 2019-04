Los partidos siguen sin mover ficha en el tablero autonómico y municipal

VARIOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS Y AYUNTAMIENTOS, EN EL AIRE

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen por primera vez para intentar desbloquear las negociaciones entre ambos partidos, que a día de hoy tienen en el aire varios gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Todos los partidos juegan su estrategia esperando que sean otros los que cedan. En ese tablero imaginario, el PSOE le dice a Podemos que o les apoyan o gobernará el PP. Podemos replica que "si el PSOE no cambia, no habrá pactos". Ciudadanos no descarta pactos con los dos grandes partidos, a los que piden cambios. Y los populares esperan con una premisa: sólo el PP da estabilidad.