Las palabras de la reina Letizia a una víctima de la DANA: "Si yo pudiera hablar..."

Mes y medio después de la DANA, el dolor, el enfado y la decepción de los valencianos siguen muy presentes. Todo eso se vivió en el funeral de este lunes en Valencia. Hubo muchos detalles que no se pudieron ver en la señal oficial, como lo que las víctimas dijeron a los reyes, porque, en todo este dolor y enfado, los valencianos siguen manteniendo al margen a don Felipe y a doña Letizia.

Nada más acabar el funeral, el rey se llevaba la mano al pecho para acercarse a los familiares de las víctimas. A ellos les dedicaba saludos y gestos de afecto que desataban los aplausos. La reina Letizia, por su parte, se paraba a escuchar y a abrazar a los afectados. Rosa María es una de las valencianas que pudo hablar con la reina durante varios minutos. Se dirigió a la monarca como persona y no como reina. Quería encontrar empatía y comprensión en la reina.

"Yo no buscaba consuelo, sino que interactuara con nosotros, de persona a persona", explica a laSexta. Pero cuando le expreso su enfado doña Letizia le habló como reina. "No me respondió, solo me dijo que si ella pudiese hablar...", desvela. "Entiendo que ella no podía hablar", añade Rosa María dejando en el aire lo que verdaderamente piensa y siente la reina tras la tragedia.

Varios familiares de las victimas mortales de la DANA se rompieron de dolor al hablar con los reyes, en busca de consuelo. Mientras, otros de los asistentes elogiaban su presencia, celebrando que dieran la cara. Es el caso de Julio, que perdió a su mujer en la riada. Ayer quiso agradecerle al rey que viniera. Una muestra más de la dignidad con la que afrontan los afectados este duro golpe.

