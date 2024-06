Pactar o no con el Gobierno de Pedro Sánchez. Es el dilema al que se enfrenta Alberto Núñez Feijóo tras el ultimátum del presidente del Gobierno, que ha dado de plazo a los 'populares' hasta finales de mes para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y es que hay un debate interno importante en el seno del Partido Popular: frente a quien asegura que no se puede seguir con el órgano de gobierno de los jueces caducado desde hace más de cinco años, pero también hay quien defiende que con Sánchez no se puede pactar nada.

El líder del PP no ha tomado aún una decisión al respecto. Desde Génova, fuentes consultadas por laSexta trasladan que ellos están dispuestos a que haya acuerdo si es un buen acuerdo, si llevan a Sánchez al marco que quiere el PP de avanzar en la independencia judicial y siempre y cuando sea con el control de la Comisión Europea.

El Ejecutivo ya ha movido ficha en este sentido y el titular de Justicia, Félix Bolaños, contactaba ya este miércoles con Esteban González Pons y también con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, para "trasladarle su voluntad de celebrar una reunión con el PP" con el objetivo de "reanudar las negociaciones".

Un encuentro que podría tener lugar tan pronto como este viernes en Madrid si la vicepresidenta puede desplazarse o, en su defecto, la próxima semana en Bruselas. Así las cosas, en la dirección nacional del PP están esperando una fecha concreta para esa reunión entre su vicesecretario institucional, Jourová y el ministro Bolaños.

Ayuso se opone frontalmente a pactar nada con Sánchez

Feijóo, que ya estuvo a punto de pactar la renovación del CGPJ con el Gobierno -un acuerdo que acabó rompiendo cuando ya estaba prácticamente cerrado-, ahora tiene que tomar una decisión.

Dentro de su partido hay voces que dicen que institucionalmente sería lo correcto acabar con el bloqueo del Poder Judicial: hay miembros del PP que creen que sería mejor y remarcan que los Tribunales Superiores de Justicia están bloqueados.

Sin embargo, todos en el partido son conscientes de que haga lo que haga Feijóo no va a haber un consenso total, porque el partido está dividido en esta cuestión: así, mientras barones como Juanma Moreno serían más partidario de pactar, el PP de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, rechaza frontalmente llegar a un acuerdo con Sánchez.

La propia presidenta madrileña lo dejó claro este miércoles tras el ultimátum de Sánchez. "Creo que es el momento más inadecuado ahora mismo para que Sánchez también pretenda controlar el CGPJ y el Supremo, para que nada le ponga límites, que es de lo que esto se trata", aseveró, agregando que "el Gobierno no tiene legitimidad para meter la mano en el CGPJ".

"Tanto el Congreso como el Senado tienen que ser también las cámaras que se pronuncien, pero como el presidente ha decidido que la democracia está por encima de la ley y que por tanto él es la ley, todo es posible", criticó, advirtiendo de que "vivimos no solo en un Estado de derecho, sino también en un marco europeo". "Espero que pronto le pare los pies", sentenció.

También en la anterior ocasión en que el pacto casi estuvo hecho fue el sector madrileño quien frenó esa renovación del CGPJ. Sin embargo, si antes había más voces que veían más adecuado llegar a un acuerdo, ahora ese sector duro y también miembros de la cúpula de Génova sostienen que después de la amnistía no se puede pactar nada con Sánchez que tenga que ver con la Justicia.

El PP acusa a Sánchez: "Quiere controlar a los jueces"

Por el momento, el partido no rebaja el tono e insiste en cargar contra Sánchez. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, le ha acusado este jueves de no querer renovar en realidad el CGPJ, sino "controlar a los jueces", advirtiéndole de que para ello "no va a contar con el PP". No obstante, ha afirmado que "la voluntad de diálogo está encima de la mesa", siempre bajo la tutela de la UE.

"El PP no va a aceptar ultimátum de nadie y menos todavía de un Gobierno derrotado en las urnas que amenaza al primer partido de España mientras claudica día a día frente al independentismo", ha insistido Tellado, que ha añadido que "a Sánchez le falta un bañito de realidad y asumir la situación en la que se encuentra".

"Le vemos muy envalentonado frente al PP y muy cobardica frente a los independentistas", ha reprochado el portavoz del PP en el Congreso, que ha criticado el ultimátum del presidente: "Sánchez no dialoga, Sánchez chantajea", ha sentenciado, afeándole a su vez su entrevista en 'TVE' y acusándole de "señalar a los jueces" en ella.

"Es tremendamente grave que un presidente del Gobierno que ve a su Gobierno y a su entorno familiar perseguido por la Justicia e investigado por la Justicia, ataque a los jueces como pretende hacer", ha continuado Tellado, que ha advertido de que "si lo que busca Sánchez es aumentar su control sobre los jueces", que "no cuente con el PP".

"Si lo que quiere es despolitizar el órgano de gobierno del Poder Judicial, ahí nos puede encontrar", ha apuntado no obstante, señalando que "la voluntad de diálogo está encima de la mesa" y los 'populares' están "dispuestos a hacerlo a tres bandas", con la intermediación de Europa, una iniciativa que ha atribuido a Feijóo, asegurando que "Sánchez se vio obligado obligado a asumir el reto".

"La realidad es que Sánchez no quiere renovar el CGPJ, Sánchez lo que quiere es controlar a los jueces de nuestro país y para esa tarea sabe que no va a contar nunca con el PP", ha zanjado sin embargo.