Pablo Iglesias: "Sánchez tiene que elegir, no puede haber un Gobierno de Podemos y Ciudadanos"

TRAS SU REUNIÓN CON EL REY FELIPE VI

Pablo Iglesias le ha trasmitido al rey Felipe VI su "pesar por no poder traer una propuesta de gobierno más concreta" que la que ya le presentó. Asegura que sigue proponiendo un proceso de gobierno que abra el diálogo para el cambio pero reprocha que no han tenido ninguna respuesta a pesar de que su "mano sigue tendida". El candidato de Podemos ha dicho que no son "compatibles con Ciudadanos para gobernar" y ha instado a Pedro Sánchez a elegir porque no "puede haber un Gobierno de Podemos y Ciudadanos".