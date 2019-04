Pablo Iglesias rompe la posibilidad de acuerdo con IU: "Que se queden con la bandera roja"

"NO QUIERO QUE SE ME ACERQUEN, SON UNOS CENIZOS Y YO QUIERO GANAR"

Pablo Iglesias zanja cualquier posibilidad de acuerdo con Izquierda Unida de cara a las elecciones generales del mes de noviembre. Lo hace en una entrevista con el 'Diario Público' y tras su reunión con Alberto Garzón. El líder de Podemos acusa a IU de ser "unos cenizos" y no quiere "ni que se me acerquen, yo quiero ganar". El diputado de Izquierda Unida ha contestado en 'Al Rojo Vivo': "No estoy de acuerdo con el contenido de la entrevista, creo que hay otras formas de mostrar la disensión política".