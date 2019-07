Pablo Iglesias se ha pronunciado en '20 minutos' tras la entrevista a Pedro Sánchez en Al Rojo Vivo, en la que este aseguró que el líder de Podemos no estaría en el Gobierno.

"El principal escollo para que haya un acuerdo entre el PSOE y Podemos es la participación de Pablo Iglesias en el Gobierno", señaló Pedro Sánchez, a lo que Iglesias le ha contestado: "No es sensato plantear los vetos como clave de la relación con un socio. Y creo que Sánchez debería explicar las razones".

Y es que, según apuntó Pedro Sánchez, tiene muchas diferencias con Pablo Iglesias en lo que a políticas de Estado se refiere, destacando la cuestión catalana. "Yo le he escuchado decir que en España hay presos políticos y necesito un vicepresidente que defienda la democracia española", señaló en Al Rojo Vivo.

Unas declaraciones a las que ha contestado el secretario general de Podemos, asegurando que "Pedro Sánchez se va a disculpar" porque "no ha querido decir eso": "Referirse al secretario general de la fuerza que quieres que te apoye diciendo que no defiende la democracia es algo que no van a entender ni sus votantes".

Una reflexión que también ha compartido Irene Montero a través de su cuenta de Twitter, donde ha dicho que "no todo vale, y menos entre fuerzas políticas que aspiran a gobernar juntas", y ha pedido que Sánchez rectifique.

¿Pueden continuar las negociaciones?

A pesar de esta ruptura en las negociaciones, Pablo Iglesias está convencido de que, finalmente, el PSOE y Podemos podrán llegar a un acuerdo para lograr un gobierno de coalición, como así han pedido los inscritos. "Ya probamos con la moción de censura un gobierno en solitario y funcionó mal, por eso estoy convencido de que Sánchez y el PSOE van a entrar en razón", ha destacado en la entrevista.

En cuanto a la posible repetición de elecciones si Pedro Sánchez no supera la investidura, Pablo Iglesias ha declarado que no es una posibilidad que contemple: "Si el PSOE está dispuesto a llevar a una repetición electoral a los españoles porque las encuestas dicen que les va a ir bien, que lo expliquen. Si hacen eso, la gente se enfadará". Y va más allá: "Me atrevo a hacer una predicción, creo que si Pedro Sánchez obliga a los españoles a votar otra vez, no será presidente de España nunca".

Para el líder de la formación morada la solución pasa por no plantear "vetos" ni "líneas rojas" porque "es una forma de buscar acuerdos un tanto heterodoxa". Por su parte, durante la entrevista con García Ferreras, Pedro Sánchez aseguró que mantenía "la oferta de incorporar a técnicos de Podemos" al gobierno, pero solo "hasta la investidura".

De cara al próximo 22 de julio, cuando se celebrará la primera sesión de investidura, Pedro Sánchez ha explicado que volverá a tener conversaciones con todos los partidos. Algo que le ha reprochado Pablo Iglesias, pidiéndole que "termine decidirse a la hora de buscar socio porque "es poco creíble decir que se quieren hacer políticas de izquierdas y, al mismo tiempo, interpelar permanentemente a la derecha".