Pablo Iglesias: "Ojalá Tania Sánchez y su gente pudieran participar en nuestras primarias"

Podemos anunció el martes su rechazo a presentarse a las elecciones autonómicas madrileñas con Convocatoria por Madrid, la plataforma liderada por Sánchez, tras una reunión mantenida entre ambos partidos.

"Ojalá Tania Sánchez y su gente pudieran participar en nuestras primarias", señaló Iglesias durante una conferencia de prensa en Bruselas, en la que subrayó que "respeta" la decisión tomada por sus compañeros de partido en Madrid. "Nosotros queremos a los mejores y a veces son profesionales de otros partidos", añadió.

Iglesias dijo que a su juicio el "que pudieran participar sería bueno para Madrid, pero además creo que sería bueno porque si hemos llegado hasta aquí es porque las primarias para nosotros no son instrumentos de partido sino de participación ciudadana".

"Si los compañeros consideran que el mecanismo de Podemos no se adapta yo lo lamento y espero que reconsideren una decisión que en cualquier caso respeto", afirmó Iglesias. Por otro lado, ha insistido en que "el cambio político no lo vamos a construir nosotros solos" y señaló que "mucha gente no entenderá" que la plataforma de la exdiputada de IU por Madrid no esté con ellos.