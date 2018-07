Pablo Iglesias, el estratega político que suple la falta de presupuesto con televisión y redes

En sólo unos meses, Podemos ha conseguido ser el cuarto partido más votado en las elecciones europeas. Pese a tener un presupuesto escaso frente a los demás, poco más de 100.000 euros, ha logrado obtener cinco escaños en el Europarlamento gracias a los 1.245.948 votos, casi un 8% del total.



En el éxito de la formación ha sido decisivo el papel de Pablo Iglesias. Nació y creció en el madrileño barrio de Vallecas y es profesor de Ciencia Política en la Complutense. Sin embargo, va a tener que dejar su trabajo por no poder compaginarlo desde Estrasburgo, según él mismo ha explicado durante una entrevista: "Mi profesión como docente no va a ser compatible con las responsabilidades en el Parlamento Europeo pero me buscaré alguna manera de dar un curso o algunas clases porque esa es mi profesión y lo que más motiva del mundo".



Pablo Iglesias lleva tiempo formando parte de tertulias en televisión y precisamente ha hecho uso de todos los minutos que ha podido para trasladar su mensaje a los ciudadanos. Él mismo ha reconocido la dureza que conlleva su exposición, "no ha sido algo agradable para mí en lo personal".

Frente a las grandes cantidades con las que han contado otros partidos en la campaña electoral, Podemos, ha tenido que conseguir mucho con poco. En palabras de Pablo Iglesias, "teníamos poco más de 100.000 euros y algunos partidos disponían de enormes presupuestos además de amigos poderosos para contratar cuñas de radio", por eso, explica fue preciso 'aprovechar' el hecho de "aparece ren los medios de comunicación".

Sin embargo, Podemos, más allá de apariciones en televisión, es mucho más. Así lo ha explicado en 'Al Rojo Vivo' Íñigo Errejón, jefe de campaña del partido. En este sentido, ha dicho que "mucho más han Valenciano y Cañete y han perdido juntos más de cinco millones de votos". Además, ha añadido que "es la frase clásica de Ghandi: primero te ignoran, luego se ríen de ti y después te comienzan a insultar porque estás ganando".



Errejón considera que decir que el éxito de Podemos se debe a las apariciones en televisión de Pablo Igesias es "no ver la realidad, demostrar arrogancia e insultar a más de 1.200.000 ciudadanos".