Mikel Ayestaran, sobre la primera jornada de la cumbre en Turquía: "Putin ha enviado una delegación de segundo rango"

Finalmente, ni Vladímir Putin ni Volodímir Zelenski se han reunido en Turquía para emprender las negociaciones de paz para la guerra de Ucrania. A pesar de ello, sus respectivas delegaciones podrían hacerlo mañana. Mikel Ayestaran, que se encuentra en Estambul, señala que había muchas expectativas cuando se estableció la cita de esta cumbre.

"La cita la puso el propio Putin y, al final, no solamente no ha venido sino que ha enviado una delegación de segundo rango y esto ha enfadado a los ucranianos", expone el corresponsal. Ayestaran comparte una noticia positiva de la jornada que es que "al menos han aceptado retomar estas conversaciones de paz que están rotas desde el año 2022".

El corresponsal indica que es posible que mañana se produzca esa primera reunión que "desde luego va a ser una reunión donde no hay grandes expectativas". "Lo ha dicho Marco Rubio y, sobre todo, lo ha dicho Donald Trump", añade el periodista.

El presidente estadounidense ha hecho un paréntesis, durante su viaje por Oriente Medio, "para decir que este proceso de paz de Ucrania no puede avanzar hasta que no haya una reunión directa entre él mismo y Putin". "Esto es una muy mala noticia para los ucranianos que, cada día tienen más claro que, después de estar tres años de una guerra terrible, su futuro no está en sus manos sino en manos de Trump".