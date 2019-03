Pablo Iglesias: “Os pido que estéis en Madrid el 31 para decir a los que gobiernan que su tiempo acabó. 2015 es el año del cambio”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este domingo que su visita a Barcelona ha sido "para decir a los que gobiernan que su tiempo ha terminado". "2015 es el año del cambio político", ha añadido. Iglesias ha realizado su primer acto multitudinario después de ser elegio oficilamente líder del partido, en el que ha destacado, además, que no ha ido "a hacer promesas a nadie". "Pero sí prometo que no me veréis darme un abrazo con Rajoy o Mas", ha señalado. El líder de Podemos ha hecho hincapié en el derecho a una vivienda digna y en "abrir un proceso constituyente que abra puertas y ventanas para discutir con todos de todo".

Publicidad