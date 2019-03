Pablo Casado presenta oficialmente a Cayetana Álvarez como 'número uno' del PP por Barcelona

Pablo Casado ha presentado oficialmente a la candidata del PP al Congreso de los Diputados por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.

El líder del Partido Popular ha arropado su candidatura, marcada por polémicas declaraciones, como la definición del 'procés' como "un golpe "más grave" que el 23F, algo que ha repetido en varias ocasiones. "Es más grave que Tejero y Milans con los tanques", afirmaba la candidata.

También, Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido varias veces que no habla catalán, a pesar de que se presenta por Barcelona. Unas afirmaciones a las que ha hecho referencia durante el acto de presentación al hablar de aquellos que la critican "por no ser catalana o por no hablar catalán" y que dice, consideran que no tiene derecho presentarse por Barcelona. "Dejan en evidencia la sucia voluntad de exclusión de su proyecto", defendía de Toledo.