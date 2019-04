Pablo Casado: "Los mismos que justifican a ETA son los que justifican a los totalitarios en Cataluña y a los dictadores en Venezuela"

Casado ha apostado por "reivindicar los héroes de lo cotidiano" y ha defendido que Miguel Angel Blanco puede ser "un icono no solo de un país, sino de toda una generación".

En este contexto, ha glosado la figura del concejal de Ermua y ha destacado que de no haber nacido Blanco "muchos no estaríamos hoy aquí". "Sin Miguel Angel quizá ETA seguiría matando y quizá el PP no sería lo que es hoy. Quizá muchos de nosotros no nos hubiéramos dedicado a la política", ha descrito.

Asimismo, ha lamentado que cuando se producían atentados de ETA había que "enterrar a los muertos de noche" o "en el caso del terrorismo yihadista se buscaba responsables en el Gobierno".

"Prefiero reivindicar a héroes como Ignacio Etxeberria que culpar a ningún gobierno porque algunos maten en nombre de una fe", ha comentado. No obstante, ha advertido de que "para un héroe como Miguel Angel Blanco hay tres amenazas: el olvido, la equidistancia y el relativismo".