Pablo Casado asegura que se siente como una víctima: "Es un despropósito, no sé si llegaremos a la EGB"

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado estar "harto" de la polémica sobre su curso de acceso al doctorado y ha confesado sentirse "víctima" de lo que considera un "despropósito".

Casado, en una entrevista en la COPE, ha hecho estas consideraciones después de que eldiario.es publique una información en la que asegura que la inspección de la Universidad Complutense encontró un cambio de notas en el expediente de Pablo casado en su carrera de Derecho con una firma dudosa.

"Que pregunten a la Universidad Complutense, a la Rey Juan Carlos y que nos dejen en paz. Si una universidad hace algo malo, que se lo pregunten a ellos", ha añadido antes de reiterar que ya se siente "víctima" porque parece que él va a tener la culpa del acta que haga alguien.

Ha proseguido: "Yo que sé. Yo tengo el currículum que tengo (...) Yo ya estoy harto, parece que me habrán buscado si tengo patrimonio, problemas de dinero, de juergas, de pareja, y como no han encontrado nada, han atizado al currículum". "Ya a uno le cansa que estemos con esto. Yo nunca he arremetido contra los jueces ni contra las universidades, pero esto, sinceramente, me produce mucho hartazgo", ha añadido.

Además, ha pedido una reflexión a los medios de comunicación para determinar si hay que poner el foco en "si un político se ha saltado un semáforo en rojo" o (en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la polémica sobre su tesis) en si un político "quiere abrir en canal la Constitución para salir de puntillas de un escándalo personal".