Otras sentencias por catástrofes ecológicas internacionales avergüenzan a España

Ahora habría que interponer un recurso e "igualmente se podría interponer una demanda civil por las responsabilidades civiles, por las cuantías, por los daños causados", explica la abogada penalista Olatz Alberdi.

El juez incluso dijo que para buscar culpables habría que hacer otro juicio. Y él sugirió, tras 11 años de instrucción, juzgar ahora a la empresa que analizó el estado del barco. Para juzgar al armador habría que irse a Grecia y se cree que las posibilidades de éxito serían mínimas.

"No solamente no hemos hecho justicia, sino que tampoco nos hemos armado para que esto no vuelva a suceder", opina Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

Y ponen ejemplos, los 31.000 millones de euros que le costó a la petrolera BP del vertido del Golfo de México o los 200 millones que, por el hundimiento del Erika, pagó el grupo BP tras este juicio.

"Es posible que en el Erika hubiera responsabilidades civiles, responsabilidades penales y sin embargo en el caso español, no ha habido nada de esto", explica Asunción Ruiz.

La sentencia de Exxon Valdez también dejó a muchos descontentos. Pero aquí fueron condenados a pagar 1,000 millones de dólares.