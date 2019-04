Ortiz a Castedo: "Zaplana nos la ha jurado por ponerle en el gallinero"

Castedo y Ortiz, alcaldesa y empresario, hablan prácticamente de todo. Planean, calculan, se mandan cariño y se alegran de un desaire al exministro Zaplana, al que sentaron en el estadio del Hércules en el gallinero.

[Ortiz: El que nos la ha jurado es el Zaplana.

Castedo: ¿Por qué?

Ortiz: Por sentarlo donde le hemos sentado.

Castedo: Ah, ¿sí, le sentó mal?

Ortiz: Buah,buah, buah… no te lo puedes ni imaginar. Nos ha puesto a parir.

Castedo: ¿Qué me dices?

Ortiz: La culpa te la echa a ti y a mí.

Castedo: ¿Ah sí?

Ortiz: Hombre, porque el día anterior lo sentaron allí y al llegar tú se fue al gallinero y… bueno, se ha puesto que no veas.

Castedo: Que le den por culo.

Ortiz: Que muerda el polvo.

Castedo: Efectivamente.

Ortiz: Que muerda el polvo.]

El enchufismo parece de lo más natural entre ambos.

[Castedo: Es que tengo dos currículums pero es para un hospital, entonces, es un hospital privado en Elche. Yo ¿con quién tengo que hablar para meter a dos chicas? Las dos son auxiliares de enfermería con mucha experiencia.

Ortiz: Dame todos los currículums que quieras meter allí de gente y yo te los meto.

Castedo: Vale.

Ortiz: Y si quieres que antes las metamos en el de Torrevieja, me lo dices.

Castedo: Hombre, pues si se pudiera, sí.

Ortiz: Bueno, pues prepárame los currículums y me los das.]

Castedo acaba de ser imputada por el Plan Rabasa, que contemplaba ubicar un nuevo Ikea en terrenos de Ortiz. Para que el asunto llegue a buen puerto es él quien le prepara la agenda a la Alcaldesa.

[Ortiz: Oye, tenemos que darle cita al de Ikea. A ver si puede ser, si puedes, el dia 9, el día 10 o el día 15.

Castedo: Vale, yo lo veo, déjame que lo vea mañana y te vuelvo a llamar.

Ortiz: ¿Vale? Y a ver si nos vemos cuando tú quieras.

Castedo: Vale]

Las nuevas escuchas salpican también al que fue portavoz socialista en el Ayuntamiento, Blas Bernal, imputado en el caso Brugal. La policía cree que como recompensa a sus numerosos favores, Ortiz le regaló un velero, como sugeriría esta otra conversación con su sobrina.

[Sobrina: Nada, que ayer estuve hablando con mi padre para ver si podía esta noche sacar el velero a la bocana del puerto para ver los fuegos.

Ortiz: Hablo con Blas, porque Blas igual lo va a sacar. Es que aunque sea mío es de él.]