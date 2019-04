Ortega Smith matiza que el muro que Vox propone en Melilla lo pagaría Frontex

En una rueda de prensa durante la visita que ha realizado a Melilla, Ortega Smith ha matizado así las declaraciones que el pasado 29 de marzo hizo el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien planteó que la construcción del muro "quizá la debería pagar" Marruecos por enviar, a su juicio, "oleadas de inmigrantes clandestinos" hacia España.

"Cuando decimos que lo va a pagar Marruecos, queremos decir que muchísimo del dinero que se está entregando a ese país va a dejar de entregarse porque sabemos que lo está utilizando para causar daño en las fronteras", ha afirmado el número dos de Vox.

En este sentido, ha aclarado que la idea de su partido es que España dedique sus recursos a pagar la construcción de un "muro seguro" y después le pedirá a Frontex que asuma dicho coste, aunque ha contado con la posibilidad de que esta agencia europea de la guardia de fronteras y costas se niegue.

"Si no lo quiere hacer, que no se preocupe, que los españoles nos podemos pagar un muro de hormigón. Con que cerremos la TV3, hay 1.800 millones de euros que se pueden dedicar a hacer muchos muros", ha afirmado con rotundidad Javier Ortega Smith, aunque ha advertido de que si Frontex no lo paga, se tomarían medidas en Europa para que España "limite" su aportación económica.

Ha argumentado esta postura al señalar que "si Europa no va a proteger Ceuta y Melilla y la frontera sur, es que no le importa la seguridad" en todo el continente, y ha admitido que, aunque "sería mejor no tener muro", en la actualidad la frontera no es respetada y hay que buscar "medios físicos para evitar los asaltos".

El secretario general de Vox y candidato a la Alcaldía de Madrid ha defendido esta propuesta de su partido porque la seguridad de España y de la frontera es "una cuestión innegociable e irrenunciable" y, a su juicio, ha quedado demostrado que las alambradas "están siendo absolutamente ineficaces y utilizadas de forma demagógica" por la presencia de concertinas.

"Con un muro de hormigón, no hace falta concertina", ha dejado claro Ortega Smith, en cuya opinión tendría que ser "lo suficientemente alto para que no sea asaltado, y lo suficientemente fuerte para que no se puedan hacer agujeros", y tendría que estar dotado de pasos fronterizos para que pasen las personas y mercancías que "se ajusten a la legalidad".

En definitiva, ha insistido en que es necesaria una frontera física, pero también "una frontera de control" y con efectivos de seguridad suficientes, además de una reforma de la Ley de Extranjería y que España trabaje en el tema de seguridad de la frontera en conjunto con el resto de países europeos, además de "ayudar a los territorios fronterizos" que sufren la presión migratoria.

Ha dicho que Vox también defiende regularizar a la población laboral "debidamente asentada" y favorecer la contratación en origen, así como "poner coto a la entrada de ilegales promovida por las mafias", para lo que "hay que decir a Marruecos que si en sus propias aguas no recoge a los inmigrantes, que no espere que vayan las lanchas de Salvamento Marítimo a recogerlos".