Oriol Pujol ayudaría a empresas a despedir trabajadores a cambio de comisiones

Jordi Pujol padre presumía de ignorar el significado de UDEF, la unidad de la policía que investiga los supuestos negocios corruptos de sus hijos. Un diario español ha publicado este martes las 'triquiñuelas' que Oriol Pujol y su socio hacían para cobrar dinero negro en paraísos fiscales.

"La factura, ¿podría ser de una empresa de las Islas Vírgenes?", pregunta Ventura Pobre, presidente de Sharp. "Quizás no deberíamos hablar de esto por teléfono, pero no, ningún problema…", explica Sergi Alsina, socio de Oriol Pujol. "¿No estáis obligados a hacer ningún tipo de retención?", pregunta Pobre. "No, no, no…", confirma Alsina.

Según la Policía, ayudaban a sus empresas a despedir a sus trabajadores a cambio de comisiones. En este caso se trata de la compañía Sharp. “Estamos interesados en que la verdad salga, sea cierto o no, pero que salga”, pide Gemma Porta, presidente del Comité de empresa de Sharp.

Los informes policiales desvelan que Oriol Pujol era el cerebro de la trama y usaba sus contactos en la Generalitat.

Así ponían la zancadilla los sindicatos para que los sindicatos pudieran despedir a su antojo: "Me dicen que el comité de empresa de Sharp pide al conseller tener la reunión con él que se canceló. Es importante que esta reunión se retrase lo máximo posible y que en caso de llevarse a cabo diga que se tiene que dejar trabajar a la compañía y sus asesores”, se revela en un email enviado a Pujol.

Y para garantizarse que las operaciones salían bien, según la UDEF, Oriol Pujol usaba su influencia política para enchufar a sus amigos en la Generalitat, para después poder recibir los favores.

Después de las informaciones publicadas hoy, Oriol Pujol ha lanzado un comunicado donde niega su implicación. Aunque reitere esta negación, las pruebas policiales evidencian lo contrario.