La oposición exige a los alcaldes de Collado Villalba y Casarrubuelos que dimitan

Tras un largo interrogatorio, el alcalde popular de Collado Villalba, Agustín Juárez, salía en libertad bajo fianza. Horas después no ha querido contestar a las preguntas de laSexta Noticias.



Quien apenas sale de casa, es todavía alcalde de la localidad pese a que la oposición exige su inmediata dimisión. En palabras de Ricardo Terrón, coordinador de IU en el municipio, "Collado Villalba no debe estar representado por quien ha abierto la puerta de la corrupción".



Tampoco ha dimitido el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez está en libertad con cargos y los vecinos no saben nada de él, consideran que "si los grandes políticos no dimiten en España, tampoco lo va a hacer un político que no es nada".



Ambos regidores tendrían relación con Cofely,la empresa de eficiencia energética sobre la que sobrevuelan posibles adjudicaciones fraudulentas. En Collado su alcalde la presentaba así en septiembre de 2013: "Estamos modernizando y optimizando los recursos que tenemos".



Un contrato de 43 millones de euros que hizo dudar al interventor del pueblo y sobre el que dudan ahora también la oposición. Fernando Tellado, portavoz de UPyD de Collado Villalba, dice que "el problema está en que hay muchos contratos con un solo ofertante".



En Casarrubuelos no tienen todavía contrato con esta empresa aunque su regidor lanzó la petición. Vicente Astillero, de Izquierda Unida, explica que "el contrato no se llevó a efecto por falta de presupuesto, pero lo aplazaron". La oposición de las dos localidades pide un pleno extraordinario en el que sus alcaldes asuman responsabilidades.