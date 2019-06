La oferta de Sánchez a Iglesias para cargos intermedios "es definitiva" y hablan de "situación de bloqueo"

Fuentes de Moncloa aseguran a laSexta que aún no han recibido respuesta de Podemos sobre la oferta de cargos intermedios en un "Gobierno de cooperación" del PSOE y Podemos.

Aseguran que no ha habido nuevos contactos con la formación morada aunque señalan que la oferta del presidente "es definitiva" por lo que esperan una respuesta. Las mismas fuentes han aclarado que el líder de Podemos podrá proponer a las personas que quiera que estén en estos cargos intermedios y que "no van a imponer".

A pesar de ello, señalan que Pedro Sánchez dará el "visto bueno" a esos nombres por si no son idóneos. Desde Moncloa creen que están en una "situación de bloqueo" por lo que hasta que no se resuelva la cuestión de la "cooperación institucional" no avanzarán.

Sobre la investidura apuntan que siguen "con todos los escenarios abiertos" ya que está pendiente que se desbloquee la situación con Podemos.