Un nuevo mazazo para las víctimas, el encuentro de más de 60 etarras excarcelados

Miembros de ETA como Kubati, Lujambio, Turrientes, Cordero y así hasta más de 60 etarras con decenas de muertos en su haber se han reunido en Durango. Esto ha sido posible gracias a que el Tribunal de Estrasburgo tumbara la Doctrina Parot que les mantenía en la cárcel.

Para las víctimas fue todo un mazazo y así se lo hicieron ver al Gobierno. La presidenta de AVT, Ángeles Pedraza, comentaba que “le he trasladado al presidente el malestar que sentimos las víctimas ahora mismo”.

Desde el primer momento el Ejecutivo no ha ocultado su postura sobre la decisión de Estrasburgo. El mismo presidente, Mariano Rajoy, declaraba que “a mí esa sentencia no me gusta nada, me parece una sentencia injusta y equivocada”.

Ningún miembro del Gobierno estuvo en la primera de las grandes manifestaciones convocadas por las víctimas. Del Ejecutivo no, pero el PP, como partido sí secundó la cita, entre el recelo de algunos manifestantes.

2014, apuntan las víctimas del terrorismo, va a ser un año duro. Su esperanza ahora la ponen en que las excarcelaciones de terroristas de la banda ETA se frenen.