José Luis Ábalos también utilizaba los teléfonos encriptados de la trama Koldo. En un nuevo audio el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, detenido por estar implicado en el caso, le cuenta a otro compañero que él mismo vio al exministro con esos teléfonos: "El ministro lo he visto yo con alguno de los teléfonos que nos pedía Koldo". También reconoce que se encargaba de destruir los terminales que le daba Aldama para no deja rastro.

En el audio al que ha tenido acceso 'El Independiente', Rubén Villalba afirmó que el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana habría utilizado una serie de dispositivos móviles que el oficial repartió tanto a su asesor Koldo García como a otros empresarios de la Audiencia Nacional que estarían involucrados con la investigación.

Además, el comandante explicó a uno de sus superiores que Koldo y el empresario Aldama pagaban para que este les proporcionase "teléfonos en B". Hay que recalcar que el comandante de la Guardia Civil recibía un 'sueldo' de la 'trama Koldo' para garantizar la seguridad de sus miembros en caso de que les "pillaran".

"Ellos han pagado, durante todo este tiempo, tanto Koldo como Aldama, ellos han pagado por ejemplo cuando les proporcionábamos teléfonos en B, a Koldo, Koldo eso lo ha pagado, siempre ha pagado", expresó Villalba a su superior.

Acto seguido, Villalba apuntó cuánto dinero iban pagando y cómo funcionaba el intercambio de favores: "Después, sí cuando iba acumulando, nosotros íbamos acumulando a raíz de su seguridad en la telefonía, es más, en los teléfonos se conseguía y cada teléfono me parece que costaba, casi 200 euros, porque él pedía un teléfono, no sé si costaba nada más el teléfono 140, pero después le sumabas la tarjeta, le sumabas la recarga 40 euros al final se pone en 200 euros más 200 euros más el teléfono mío. Son 400 euros cada x tiempo. Hay veces que él quería dos o tres teléfonos por mes ¿no? Porque decía que contaminaba. Pues eso era sumar y cada vez iba dando 2.000 euros para pagar".

"Son muchas cantidades de dinero",

Una vez que termina de explicar la trama, el jefe de Villalba manifestó que "son muchas cantidades de dinero", ya que la cuantía final rondaba los 2.000 euros por todos los móviles. No solo eso, sino que también le preguntó que "qué cojones hacemos nosotros comprándole telefonía a este tío macho".

"Son de usar y tirar. Es más yo esos teléfonos una vez se utiliza, yo se lo pedía, me lo daba y yo lo destruía. No hay rastro de esos teléfonos", se justificó el agente implicado en la trama Koldo.

Por otro lado, Villalba llegó a reconocer en el audio que vio a Ábalos utilizando uno de los teléfonos que proporcionaba a Koldo. "El ministro lo he visto yo con alguno de los teléfonos que nos pedía Koldo, pues el ministro que lo tenía. Pero bueno, la cuestión, que si en alguna ocasión porque alguna vez Koldo nos bajaba y no pasábamos el escáner. Pero si hay alguna vez que he pasado con algún terminal de telefonía por el escáner. Yo no sé si ahí se guarda la imagen", concluía.